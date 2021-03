SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Lunedì 29 marzo, con inizio alle 19, la cattedrale Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto ospiterà il concerto “Braga per la Resurrezione” dell’Ensemble di Fiati del Conservatorio “Braga” di Teramo diretto da Federico Paci con la partecipazione di Stefano De Bernardin.

Il programma del concerto pasquale, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Conservatorio “Braga” e sulla pagina Facebook del Comune di San Benedetto del Tronto che patrocina e sostiene l’iniziativa, prevede l’esecuzione della “Serenata in Sib M. K361 – Gran Partita” di W. A. Mozart.

L’Ensemble è composto da Lorenzo Luciani e Roberta Coco (Oboi), Anna Rita Rambelli e Paolo Sigismondo (Clarinetti), Giuseppe Federico Paci e Lorenzo Poli (Corni di Bassetto), Massimo Martusciello e Simone Salerni (Fagotti), Giovanni D’Aprile, Cristian Santucci, Marco Zampogna e Misael Di Francesco (Corni), Claudio Marzolo (Contrabbasso).

Il direttore Federico Paci si è diplomato in clarinetto a 17 anni e da sempre si dedica al repertorio da camera e solistico con recital in Italia e all’estero utilizzando quasi tutta la famiglia del clarinetto (dal piccolo al basso). Ha suonato per diverse trasmissioni radiofoniche di RAI e Radio Vaticana, ha collaborato con grandi musicisti come Morricone, Donatoni, Manzoni, Clementi, Solbiati, Sciarrino, tiene regolarmente corsi e stage di clarinetto. Ha inciso per diverse case discografiche. Federico Paci è titolare di una cattedra di Clarinetto presso il Conservatorio di Foggia e docente all’Accademia “G. Sebok” di Bagneres de Bigorre (Francia). Dal 2014 al 2020 è stato Direttore del Conservatorio Statale di Musica Teramo “Gaetano Braga” e nell’ottobre 2019 ha ricevuto il Riconoscimento speciale alla Carriera dalla Fondazione “Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’Oro”.

Per seguire il concerto collegarsi al canale YouTube del Conservatorio “Braga”: https://www.youtube.com/channel/UCn7wHWTwVUiMcj45S1C-Fag

