Galassia Store offre soluzioni a 360 gradi per idee regalo, decoro e confezionamento. Scarica i cataloghi dal sito www.galassiastore.it. Per alcuni prodotti è possibile richiedere la consegna a domicilio. Info: 0735 735473

Galassia Store, azienda leader nel settore di oggettistica e packaging all’ingrosso e al dettaglio, diventa partner di Accademia Chefs di Roberto Morello.

Nel corso delle lezioni di pasticceria che si svolgeranno presso la Scuola di Alta Cucina di San Benedetto, torte, monoporzioni e dolci saranno preparati e confezionati utilizzando i prodotti di Galassia Store specifici per il settore Food & Bakery: packaging, decori e forme di silicone.

La partnership, che prevede anche un buono sconto, avrà inizio con il corso di Pasticceria per poi proseguire con i futuri corsi di Accademia Chefs.

Si tratta di una importante collaborazione che unisce il lavoro di due realtà del nostro territorio. Galassia Store, infatti, intende replicare a livello locale l’operato dell’azienda madre Officine Grafiche, che lavora su scala nazionale collaborando con altre scuole di cucina italiane.

Galassia Store offre soluzioni a 360 gradi per idee regalo, decoro e confezionamento. Scarica i cataloghi dal sito www.galassiastore.it. Per alcuni prodotti è possibile richiedere la consegna a domicilio.

Il punto vendita è in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.