Il mister dopo lo 0-0 col Ravenna in casa: “Dobbiamo continuare e sperare che si risolvano alcune situazioni societarie per dare tranquillità mentale a tutti” – VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero commenta il pareggio a reti bianche contro il Ravenna in casa.

“Sono due punti persi a mio avviso, ci è mancata freschezza e brillantezza oggi in alcune decisioni di gioco. Adesso dobbiamo recuperare per la partita di domenica che si gioca alle 12 e abbiamo meno tempo per recuperare”.

“I cambi? A volte ti vanno bene e sembri Guardiola o Klopp e a volte vanno male e sembri Montero” commenta ironico il mister “sono convito che con più brillantezza avremmo portato a casa i 3 punti. Dobbiamo continuare e sperare che si risolvano alcune situazioni societarie per dare tranquillità mentale a tutti”.

