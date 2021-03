La protesta di studenti e non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’emergenza Coronavirus costringe molti giovani e alunni alla Didattica a distanza.

Manifestazione in Riviera il 26 marzo. Venerdì a San Benedetto sit-in davanti al Comune di San Benedetto: “Scuole in presena, no alla Dad”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.