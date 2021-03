Nel tratto compreso tra via Fosso Antico e la rotatoria di via del Lavoro

MONTEPRANDONE – Per permettere i lavori di sostituzione di alcuni conduttori sulla linea di alta tensione “San Benedetto-Roseto der. Monteprandone” della Rete Nazionale Elettrica, al fine della salvaguardia dei ciclisti e dei pedoni, il Comandate della Polizia Locale, Eugenio Vendrame, ha firmato un’ordinanza di chiusura della pista ciclopedonale nel tratto compreso tra via Fosso Antico e la rotatoria di via del Lavoro (dinanzi il polo logistico Marconi).

Il provvedimento è valido dalle ore 8 alle ore 16.30 dei giorni giovedì 25, venerdì 26 e lunedì 29 marzo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.