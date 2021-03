In diretta dal Riviera delle Palme

SAMB Nobile, D’Ambrosio, Botta, Maxi Lopez, Rossi, Cristini, D’Angelo (16′ s.t. Bacio Terracino), Fazzi, Angiulli, Lescano, Liporace (36′ Trillò). A disposizione: Laborda, Fusco, Biondi, Trillò, Chacon, Babic, Bacio Terracino, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio. Allenatore Montero.

RAVENNA Albertoni, Alari, Ferretti (35′ Zanoni), Franchini, Marozzi, Sereni, Jiday, Papa (27′ Prati), Benedetti, Fiore (27′ s.t. Vanacore), Boccaccini. A disposizione: Tonti, Tomei, Vanacore, Cesprini, Prati, Zanoni, Mancini, Stellacci, Martignago, Caidi, Perri. Allenatore Buscaroli.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Domenico Castro di Livorno. Quarto ufficiale Matteo Centi di Viterbo.

MARCATORI /

AMMONITI Papa, Botta, Ferretti, Vanacore.

ESPULSI /

ANGOLI 6-3

RECUPERI primo tempo 1, secondo tempo 3.

NOTE: giornata soleggiata, vento di mastrale, temperatura iniziale circa 16 gradi centigradi, campo in perfette condizioni.

Prima della partita gli altoparlanti non hanno diffuso il nuovo inno rossoblu composto qualche mese fa dal presidente Domenico Serafino, ma la canzone dei Pet Shop Boys “Go West” come da tradizione prima dell’arrivo a San Benedetto di Serafino.

Disposizione in campo: Samb con una sorta di 4-2-2-2, con linea difensiva da destra composta da Fazzi, Cristini, D’Ambrosio e Liporace. Duo mediano Angiulli-Rossi, con D’Angelo esterno a sinistra e Botta, più offensivo, a destra. In attacco Maxi Lopez e Lescano.

Ravenna col 3-5-2, con, a partire da sinistra, Boccaccini, Jiday e Alari, terzetto di centrocampo con Papa, Benedetti e Franchini, esterni Ferretti a sinistra e Fiore a destra, in attacco Sereni e Marozzi.

PRIMO TEMPO

1′ Contropiede Samb dopo un angolo a favore del Ravenna, Rossi per Botta che apre sulla sinistra per Liporace il quale controlla poi dal limite calcia di sinistro, palla troppo alta.

3′ Risponde il Ravenna con Ferretti, che dalla sinistra si accentra e tira anche lui di sinistro, palla forte ma centrale, Nobile alza in angolo.

4′ Grandi spazi per il Ravenna, conclusioni da sinistra e da destra, palla abbondantemente fuori.

4′ Partita piacevole, velo di Lopez per Lescano che da posizione centrale, dal limite, tira, palla deviata da un difensore, angolo.

5′ D’Angelo prova il tiro al volo dopo l’angolo, palla alta e fuori misura.

9′ Angiulli ci prova dalla grande distanza, mira sbagliata.

12′ Bella incursione di Fazzi sulla destra, il secondo cross è perfetto per Lescano che incorna ma manda alto, si era aiutato però con una spinta punizione.

15′ Contropiede del Ravenna che gode di molti spazi quando affonda, tiro di Sereni di esterno destro a mirare il secondo palo, sfera che termina fuori abbondantemente.

24′ La Samb con Botta sulla destra lavora un bel pallone, palla dentro per Lopez che a sua volta si libera e mette un pallone invitante sul secondo palo ma non ci arriva nessuno.

27′ Ammonito Papa per fallo su Angiulli.

29′ Ammonito Botta.

34′ Botta serve in profondità Lopez, che dal fondo mette in mezzo, sfera respinta in angolo.

Intanto da qualche minuto Montero ha invertito la posizione di Botta e D’Angelo, adesso il primo si sposta tra l centro e la sinistra del campo, D’Angelo a destra.

45′ Azione manovrata della Samb, prima tira Maxi Lopez e viene respinto, poi Botta recupera palla sulla sinistra e dal fondo prova un filtrante sul primo palo, controllato da Albertoni.

Commento primo tempo, clicca qui

SECONDO TEMPO

3′ Angolo per la Samb, Botta tira direttamente in porta sul secondo palo, Albertoni smanaccia e manda di nuovo in angolo.

4′ Incredibile occasione per la Samb: ancora corner di Botta, Cristini spizza la palla, Lopez la tocca da un metro ma Albertoni sulla linea respinge, palla che colpisce il corpo di Lopez e incredibilmente esce di lato di pochi centimetri.

5′ Risponde il Ravenna, un rimpallo con l’arbitro taglia fuori Rossi e si invola Franchini che arriva dentro l’area e calcia di sinistro un pallone teso che però sibila a lato.

14′ Ammonito Ferretti dopo una fase di stanca della partita.

16′ Bacio Terracino per D’Angelo. Non cambia nulla a livello tattico anche se aumenta la propensione offensiva.

20′ Contropiede del Ravenna con Sereni che si libera al tiro defilato sulla sinistra, Cristini rimedia e col corpo devia in corner.

24′ Botta prova la conclusione in porta su punizione dalla grande distanza, traiettoria però non precisa, la palla termina fuori.

27′ Maxi Lopez riceve stoppa e va al tiro forte rasoterra, di destro, sul secondo palo. Albertoni si distende e devia la palla con la punta delle dita, Lescano prova il tap in a porta vuota ma è anticipato di un nonnulla.

28′ Angiulli ci prova dai 30 metri, sinistro forte ma un paio di metri fuori misura.

28′ Anche il Ravenna ha uno squillo, palla tagliata a centro area, Serena anticipa tutti anche Nobile di testa, ma la sua “spizzata” è alta.

32′ Ma è clamorosa l’occasione sprecata da Bacio Terracino dopo prolungata azione avviata da Botta, con l’argentino che va al cross tagliato, palla sul secondo palo dove c’è Terracino a un metro e mezzo dalla porta che devia ma alza troppo!

35′ Nel Ravenna entra Zanoni per Ferretti, nella Samb Trillò per Liporace.

39′ Ci prova la Samb, Trillò mette in mezzo dal fondo, angolo.

40′ Risponde il Ravenna, Papa prova il tiro a girare sul secondo palo, alto.

41′ Botta sulla sinistra scambia con Fazzi, arriva sul fondo e prova il pallonetto a scavalcare Albertoni per servire Lopez, ma il portiere riesce ad intervenire.

45′ Esce Papa, entra Prati.

3 minuti di recupero.

46′ Ammonito Vanacore per perdita di tempo.

47′ Cross tagliato di Botta, pasticcio della difesa ravennate, il portiere esce a vuoto, ma è solo angolo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.