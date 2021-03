GROTTAMMARE – L’Associazione di Volontariato “Insieme, Ansia-Attacchi di Panico-Agorafobia, propone due seminari gratuiti attraverso la piattaforma Zoom. Lo scopo non è solo quello di informare gli utenti su come nascono e si evolvono le emozioni, ma anche quello di educare i partecipanti a riconoscere e a gestire le varie emozioni nei contesti educativi, di cura, nelle relazioni di coppia, con i propri figli, in famiglia e negli ambienti di lavoro per migliorare la qualità̀ psicologica della propria vita.

Il primo dei due seminari on line, “Rabbia e tristezza” si terrà sabato 27 marzo dalle ore 15. La rabbia e la tristezza sono due emozioni molto comuni e che appartengono a tutti perché entrambe derivano da una serie di esperienze avverse e sfavorevoli. La prima può sfociare sia in azioni aggressive che permanere a livello soggettivo come esperienza emotiva duratura; la seconda può manifestarsi con forme di autosvalutazione per non aver saputo affrontare adeguatamente certe situazioni e con la perdita di speranza e di voglia di cercare alternative che non si riescono più a individuare. I relatori saranno il dottor Felice Vecchione, psicologo e psicoterapeuta, e il dottor Ilario Mammone, psicoterapeuta e presidente della Società Italiana di Psicologia e Psichiatria.

Il secondo seminario on line, “Paura e vergogna”, si svolgerà sabato 10 aprile sempre dalle ore 15. La paura e la vergogna sono emozioni altrettanto comuni. La paura ci mette in guardia dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza, ma può diventare un problema quando viene vissuta in maniera esagerata o fuori contesto. La vergogna, invece, si presenta come un senso sgradevole di nudità e di trasparenza ed è un’emozione di forte intensità perché, quando si prova, ci si sente inferiori, profondamente giudicati e diversi da come si vorrebbe essere e per questo diventa una vera e propria minaccia all’identità personale. Le relatrici di questo secondo incontro saranno la dottoressa Roberta Cassetti, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Valentina Capodanno, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, analista bioenergetica e terapeuta Emdr.

Per registrarsi al primo seminario:

ISCRIZIONE GRATUITA ZOOM:

You are invited to a Zoom meeting.

When: Mar 27, 2021 15:00 Rome

Register in advance for this meeting:

https://csvmarche-it.zoom.us/…/tZEtfuigrDMtGtEOSxyyRHhp…

Al momento dell’iscrizione riceverete e-mail di conferma con i dati di accesso alla piattaforma

Per informazioni: Associazione Insieme Onlus – Ansia –Attacchi di Panico – Agorafobia

Tel. 366/3623811- 342/8777135

info@insiemedap.it –www. insiemedap.it

