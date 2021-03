TERAMO – “Stasera intorno alle 18.30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla SS80, in località Piano d’Accio di Teramo”.

Così si apre la nota diffusa il 23 marzo dal Comando Provinciale dei pompieri di Teramo: “Nell’incidente è rimasta coinvolta una Ford Fiesta che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Teramo, giunta sul posto per gli adempimenti di competenza, ha impattato violentemente contro un muretto a bordo strada per poi ribaltarsi sulla carreggiata”.

“Un ragazzo a bordo dell’auto ha riportato ferite che ne hanno reso necessario il trasporto con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Teramo – si legge nella nota – I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, mentre la rimozione è stata effettuata da un carro attrezzi giunto poco dopo sul posto”.

Dai pompieri concludono: “Durante le operazioni di intervento e rilievo dell’incidente, il transito veicolare è stato garantito a senso unico alternato”.

