SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicato stampa Domenico Serafino. Risponde a stretto giro alle parole dell’avvocato Fabrizio Acronzio, legale italiano di Kim Dae Jung (clicca qui).

Il comunicato è accompagnato da una introduzione: I legali della SS Sambenedettese Srl invitano gli organi di informazione a non dare spazio a notizie provenienti da soggetti terzi non in grado di dimostrare l’attendibilità delle proprie fonti e/o la loro legittimazione a parlare in nome e per conto e nell’interesse dei soggetti effettivamente legati alla SS Sambenedettese Srl

In qualità di Presidente della “SS Sambenedettese srl” sento la necessità di rappresentare con chiarezza il reale susseguirsi degli eventi che hanno determinato l’attuale situazione di difficoltà della società, definendo i ruoli dei protagonisti di questa spiacevole vicenda e – quel che più conta – prospettando le possibili soluzioni.

Da alcune settimane sono sorte delle divergenze con il socio di minoranza della Sudaires Srl che detiene il 100% delle quote della “SS Sambenedettese Srl”, Kim Dae Jung e ho ritenuto di assecondare le richieste che Questi mi ha fatto.

I miei legali hanno, quindi, ricevuto mandato di dichiarare la mia disponibilità a qualsiasi confronto e chiarimento.

Mi sono detto anche disposto a cedere le mie quote di controllo, pur di individuare una soluzione che potesse giovare alla società “SS Sambenedettese srl” sotto il profilo economico, patrimoniale e sportivo.

Il 20 marzo 2021 (sabato) i legali si sono incontrati e parevano aver definito un percorso condiviso per l’eventuale cessione al socio Kim Dae Jung dell’intera quota di controllo della “SS Sambenedettese srl”.

Purtroppo, oggi ogni possibile trattativa si è interrotta bruscamente in quanto il socio di minoranza della Sudaires Srl, Kim Dae Jung, si è detto non più interessato ad alcun accordo a tutela della società sportiva.

Non nascondo la sorpresa e l’amarezza per questo incomprensibile epilogo, che segue settimane di pressione mediatica e personale.

Colgo, al contempo, l’effetto positivo di questo fatto: da oggi, infatti, potrò dedicarmi direttamente ed esclusivamente alla soddisfazione delle esigenze e degli impegni economici e sportivi della “SS Sambenedettese srl”.

Provvederò, quindi, a far confluire in favore del Club le risorse necessarie al pagamento degli impegni con i calciatori, dipendenti e con i fornitori entro il termine più breve possibile e – comunque – entro quelli di legge, per scongiurare effetti dannosi e negativi.

Darò evidenza di tutto quanto farò nell’esclusivo interesse sportivo ed economico della “SS Sambenedettese”.

Con immutata passione.

