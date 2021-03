SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un intreccio e una serie di eventi di difficile comprensione, soprattutto in assenza di comunicazioni da parte di chi potrebbe far capire quello che sta accadendo. Ad ogni modo, se nella giornata di ieri avevamo evidenziato alcuni cambiamenti nell’home page del sito Golden Talent International, che fa capo a Kishor e Fernando Rico, in stretta amicizia oltre che (Kishor) anche soci di Kim Dae Jung nella Simple & Good, quest’oggi, martedì 23 marzo, abbiamo un ulteriore aggiornamento.

Infatto il Bangor City Football Club è stato rimosso definitivamente tra le società affiliate alla rete, in fase di costituzione, della GTI. Altre società (1 Diziembre portoghese, Delfine Futbol Club di Santo Domingo, Rampla Juniors uruguaiana) sono menzionate come “Future Projections”.

Resta quindi soltanto la Samb tra le “current affiliation postponed”, ovvero le affiliazioni al momento rimandate, sempre a causa della controversia con Domenico Serafino, attuale presidente della Samb.

Il motivo non è dato sapersi, ma comunque la notizia è che il Bangor appare uscire dalla sfera di interesse dei Rico e dunque di Kim Dae Jung. A tal proposito, la costituzione, nello scorso mese di novembre, si una Sudaires Uk Ltd con sede in Bangor e di proprietà dell’attuale manager del Bangor, l’italo-argentino Hugo Colace, con pari quote assieme a Domenico Serafino, potrebbe indicare che la frattura con Dae Jung era già in atto, almeno per Bangor City.

A tal proposito alcuni documenti pubblici disponibili on line attestano che in realtà dallo scorso 3 settembre (poi notificato il 4 dicembre) la Sudaires Srl ha cessato di essere soggetto con “significativo controllo” del Bangor City e che questa qualifica è ufficialmente passata a Domenico Serafino, il quale ha tra il 50 e il 75% delle quote societarie (probabilmente 60% come era la Sudaires Srl).

Rimandiamo anche all’approfondimento di Valerio Fagioli di Spazio Samb sulla Golden Talent su Scienziati nel Pallone.

