La società rivierasca ha conquistato un primo e secondo posto negli Under 13 con Federico Emiliani e Paolo Nepi e una terza piazza tra gli Under 17 con Rebecca Orsetti

RIMINI – Ottimo esordio di stagione per la Lega Navale San Benedetto del Tronto che al suo primo evento stagionale nella Regata Interzonale classe O’pen Skiff è riuscita a conquistare il podio nella classe giovanile Under 17 e Under 13. Nonostante le restrizioni Covid-19 nel pieno rispetto dei protocolli Coni per le attività agonistiche nazionali, la squadra della Lega Navale si è presentata sulla linea di partenza con un team di quattro elementi: Rebecca Orsetti e Sofia Cerri per gli U17 e Federico Emiliani e Paolo Nepi per gli U13.

Il vento non si è fatto attendere con un’intensità intorno ai 15 nodi da NE e mare formato, negli U13 Federico Emiliani e Paolo Nepi conquistano rispettivamente il primo e secondo posto, mentre negli U17 Rebecca Orsetti conquista il terzo posto rallentata in classifica generale da due penalità inflittegli durante la prima giornata.

Molto bene anche la prestazione di Sofia Cerri anche se al momento è concentrata sul passaggio alla nuova classe Rsfeva che inizierà a breve. Appuntamento al 22 aprile in Toscana per la prossima tappa nazionale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.