Giulia Rocci e Francesca Indoni si sono imposte nella quarta tappa della categoria silver femminile di Roma del campionato italiano per società di beach volley. In campo anche Emanuela Molteni ed Eleonora Fill a Torino

ROMA – Altra vittoria per la società sangiorgese Asd King of the Beach nella quarta tappa della categoria silver femminile di Roma del campionato italiano per società di beach volley. Per la seconda settimana di fila le atlete del club marchigiano, Giulia Rocci e Francesca Indoni, entrambe romane, allenate dal famoso allenatore Roberto Viscuso, hanno sbaragliato il campo. E nello stesso week end, un’altra coppia del club marchigiano, costituita da Emanuela Molteni ed Eleonora Fill ha giocato a Torino, vincendo le partite delle eliminatorie, per poi perdere quelle del tabellone ad eliminazione.

Il club marchigiano ha svariate coppie di atlete (tutte donne) in Lombardia (a Milano), nelle Marche (tra Porto San Giorgio e Civitanova Marche) e Roma, dove si sta creando anche una struttura tecnica importante. Un’altra novità stuzzicante proviene dalla società di Fulvio Taffoni. Sembra probabile, infatti, dopo l’organizzazione in gennaio della prima tappa del campionato per società, che ci sia verso la fine del mese di aprile un secondo appuntamento organizzato dalla Asd King of the Beach.

