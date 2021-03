PAGLIARE DEL TRONTO – Nove su nove, a un passo dall’en plein. La De Mitri – Energia 4.0 espugna il PalaVecchi di Pagliare 3-1 (25-9; 21-25; 25-14; 25-12) e si conferma al primo posto della graduatoria del girone I2 di serie B2 di pallavolo femminile. Un risultato che porta a due punti il vantaggio sulla seconda in classifica, le abruzzesi del Manoppello che hanno vinto al tie-break sul campo di Fermo, arrivata a un passo dall’impresa. Si dovrà, perciò, attendere il match di sabato prossimo per definire la griglia finale di questa prima fase.

Per quanto riguarda la gara di Pagliare, partita quasi senza storia, con il primo set vinto dalle rossoblù a 9 e solo nel secondo set c’è stato un po’ di equilibrio con la squadra di casa che ha spinto molto sul servizio, cogliendo un po’ di sorpresa la linea di ricezione rossoblù. Nei restanti due parziali si è invece assistito al medesimo copione del primo set, con la gara saldamente in mano alla formazione di coach Capriotti e parziali terminati a 14 e a 12 che parlano eloquentemente dell’ andamento a senso unico del match. Anche in questa partita 14 delle 14 atlete a referto sono scese in campo mostrando un livello generale del gruppo rossoblù importantissimo. Benazzi e Tiberi top scorer rispettivamente con 24 e 15 punti.

“E’ stata probabilmente la migliore partita a livello di sistemi giocata dalla nostra squadra in questa prima fase – sono le parole del coach Daniele Mario Capriotti – dove la prestazione di squadra esalta sempre più il valore tecnico e in questo caso il livello di gioco espresso dal gruppo e tutto ciò va al di là dei risultati in senso stretto. Le ragazze stanno crescendo di partita in partita e vederle giocare è divertente.” Una vittoria importante che pone la De Mitri – Energia 4.0 in condizioni di puntare al primo posto finale del girone.

I tabellini della De Mitri – Energia 4.0: Ragni 9, Caruso 1, Cappelletti, Nardi 3, Annunzi (L2), Vallesi 4, Cicchitelli, Di Clemente (L1), Gulino 2, De Angelis 1, Benazzi 24, Tiberi 15, Di Marino 8, Beretti 7. All.: Capriotti-Ruggieri.

