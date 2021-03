FERMO – Arma fermana in campo nel weekend.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, in una nota stampa diffusa il 22 marzo, dichiarano: “I militari della Stazione di Monterubbiano, coordinati dal Maresciallo Maggiore Pelliccia, vice Comandante, hanno tratto in arresto un 26enne del luogo, gia’ noto alle cronache giudiziarie, in esecuzione di un’ordinanza di cessazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con contestuale ripristino della carcerazione, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata”.

Nel comunicato si legge: “Il 26enne deve espiare una pena residua per i reati di rapina e lesioni aggravate, commessi nel mese di marzo 2018 a Porto San Giorgio ai danni di un esercente del luogo. Dopo le formalita’ di rito e dopo la dichiarazione in stato di arresto, l’uomo e’stato tradotto presso la Casa di Circondariale di Fermo dove scontera’ la condanna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento”.

I carabinieri proseguono: “Anche nella giornata di ieri, poi, i militari di Fermo hanno proseguito con i servizi per la verifica del rispetto sulle normative anti-Covid. Gli uomini dell’Arma hanno infatti controllato, complessivamente, 282 persone e 15 esercizi pubblici. Una sola persona e’ stata sanzionata dai militari di Porto San Giorgio coordinati dal Maresciallo Maggiore D’Amato, poiche’ a bordo di un autobus urbano viaggiava nel comune diverso da quello di residenza, senza una valida giustificazione che lo autorizzasse a derogare al vigente divieto”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.