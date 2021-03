SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo appuntamento con Scienziati nel Pallone in occasione della trattativa tra Domenico Serafino e Kim Dae Jung per la proprietà della società rossoblu. Ancora nessuna novità sull trattativa portata avanti dagli avvocato Flavia Tortorella per Serafino e Fabrizio Acronzio per Dae Jung, e per la quale da giorni si era annunciata la possibile chiusura proprio oggi, lunedì 22 marzo.

