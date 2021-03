Avvocati al lavoro per definire l’eventuale passaggio, annunciato, nei giorni scorsi, per oggi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con Scienziati nel Pallone in occasione della trattativa tra Domenico Serafino e Kim Dae Jung per la proprietà della società rossoblu. Trattativa portata avanti dagli avvocato Flavia Tortorella per Serafino e Fabrizio Acronzio per Dae Jung, e per la quale da giorni si è annunciata la possibile chiusura proprio oggi, lunedì 22 marzo.

Inizio diretta ore 18.30.

Cercheremo di dare in diretta gli aggiornamenti sulla vicenda, cercando di sentire i protagonisti diretti.

Spazio anche agli approfondimenti della partita di Legnago.

Aggiornamenti durante la giornata.

