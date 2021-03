Il mister dopo la trasferta pareggiata contro il Legnago: “Ho visto entusiasmo anche in chi non gioca ed è segnale importante visto anche il momento che sta vivendo la società, speriamo di avere notizie al più presto” – VIDEO

VERONA – Dopo l’1-1 in trsferta contro il Legnago Saluso Paolo Montero commenta la gara.

“Sono soddisfatto a metà, sapevano che loro erano bravi nelle ripartenze e oggi hanno creato molti pericoli ripartendo. Però un po’ di rmmarico c’è perché le chance per chiuderla sull’1-0 ce le abbiamo avute e anche sul pari. Il rigore? Sapete che non mi piace commentare ma c’era un fuorigioco prima”.

“I cambi? Sono contento di come sono entrati i sostituti, la differenza nelle squadre che cercano di fare qualcosa di importante la fanno quelli che stanno fuori, ho visto entusiasmo in gente come Chacon, e questo vale ancora di più per il momento che stiamo vivendo. Adesso cerchiamo di recuperare per la prossima e aspettiamo notizie dalla società per la traquillità di tutti”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.