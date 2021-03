FERMO – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 20 marzo, dalla Questura di Fermo.

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato in tutte le zone del litorale fermano.

Giovedì e venerdì sera gli equipaggi della Questura, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato mirate verifiche nei comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

A causa delle limitazioni agli spostamenti previsti per la zona rossa, poche le persone in giro che hanno dovuto attestare il motivo con la prevista autodichiarazione.

Nelle due sere di accertamenti sono state controllate 120 persone e 70 veicoli, oltre a 20 esercizi pubblici, numeri che portano a 330 ed a 270 i soggetti e gli automezzi sottoposti a verifica dalla Polizia di Stato nei due giorni appena trascorsi durante le attività di presidio del territorio svolte con numerosi posti di controllo e accertamenti dinamici.

Tutte le zone dei comuni costieri sono state pattugliate, procedendo all’identificazione delle persone in transito e verificando, anche in base alle segnalazioni dei cittadini, situazioni di degrado ed episodi delittuosi.

Sorvegliato speciale, anche nel corso di questi controlli, il quartiere di Lido Tre Archi, nel quale il dirigente della Squadra Mobile con il suo personale ha proceduto a mirati accertamenti per raccogliere elementi ulteriori per le specifiche indagini in atto.

Ma anche negli altri comuni sono stati svolti mirati controlli per verificare la presenza di soggetti dediti a traffici illeciti nelle aree oggetto di esposto dei residenti, come le piazze Gaslini e “Bambinopoli” a Porto San Giorgio e piazza Garibaldi e piazza Fratelli d‘Angelo a Porto Sant’Elpidio.

Le attività di vigilanza e sicurezza hanno portato a elevare sanzioni amministrative ai sensi del Codice della strada e per la violazione delle norme anti-Covid.

In merito alle prime, sono state contestate violazioni amministrative per l’uso del cellulare alla guida, per la mancata revisione del veicolo condotto, per la mancanza al seguito dei documenti personali e del mezzo e per la guida con patente scaduta.

Una autovettura in sosta, parcheggiata in modo irregolare lungo la strada è risultata avere l’assicurazione obbligatoria scaduta da tempo. Il proprietario è stato “multato” ed il veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, è stato affidato in custodia ad una officina autorizzata.

Sul fronte delle sanzioni anti-Covid, sono state 8 i verbali redatti nei confronti di tre persone che, prima del “coprifuoco”, non hanno rispettato il divieto di spostamento tra comuni e di due che, in auto con altra persona non convivente, non rispettavano la distanza di sicurezza e non indossavano la mascherina di protezione.

Dopo le ore 22, sanzioni amministrative sono state contestate a tre soggetti che sono stati identificati per strada, in auto, senza avere alcun motivo a giustificazione della violazione del loro spostamento.

Malgrado il generale rispetto dei fermani delle disposizioni normative a tutela della salute dei cittadini e per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, vi sono persone che non hanno ancora compreso l’importanza che solo il completo rispetto delle disposizioni potrà consentire alla nostra provincia di poter uscire dalla zona rossa e dalle limitazioni che essa comporta.

