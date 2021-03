La De Mitri – Energia 4.0 di coach Daniele Capriotti affronterà Pagliare in trasferta sabato 20 marzo alle 19. La partita sarà visibile in diretta sul profilo Facebook di Volley Angels Project

PORTO SAN GIORGIO – Il penultimo turno della prima fase di serie B2 di pallavolo femminile vedrà la De Mitri – Energia 4.0 recarsi al PalaVecchi di Pagliare per una partita da prendere con le molle. La formazione biancoverde di Nicolò Conti, infatti, è tornata alla vittoria superando Fermo nell’ultimo turno e affronterà la sfida con la capolista con la grinta e lo spirito battagliero che da sempre contraddistingue la squadra pagliarana.

Dall’altra parte della rete però le padrone di casa troveranno una De Mitri – Energia 4.0 ancora imbattuta e che vorrà continuare sulla medesima falsariga per rintuzzare l’attacco della Tekno Polymatic Manoppello, che insegue a un solo punto le rossoblù del coach Daniele Capriotti. Il gruppone a sua disposizione, infatti, ha dimostrato anche nel turno precedente contro la terza forza del girone, LG Impianti Teramo, di poter offrire svariate alternative che finora hanno sempre dato i frutti sperati e attesi nei lunghi mesi di preparazione al campionato. Non male, per una rosa di atlete basata per la maggior parte su ragazze Millennial, guidate sul campo dai “tre soprani” Di Marino, Benazzi e capitan Tiberi, prodotto del vivaio rossoblù.

La partita prenderà il via alle ore 19 (a porte chiuse) e sarà visibile in diretta sul profilo Facebook di Volley Angels Project, mentre martedì 23 marzo alle ore 16 Radio Studio 7 TV – canale 611 – trasmetterà l’incontro in differita. La partita sarà diretta dai fischietti perugini Azzurra Bordoni e Marco Nampli

