SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il momento difficile della Sambenedettese Calcio trova fortunatamente l’aiuto di un’altra storica società sportiva sambenedettese, l’Unione Rugby Samb Fi.Fa. Security.

La Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto, vista la situazione difficile in cui verte la Sambenedettese Calcio, si è resa disponibile a sostenere l’impegno economico per la trasferta che domenica 21 marzo vedrà i rossoblù sul campo del Legnago.

Da sempre sostenitori di tutta l’unità sportiva e sociale sul territorio, la Fi.Fa Security Unione Rugby si è confrontata con l’assessore allo sport Pierfrancesco Troli, ed in accordo con tutti i soci e partner, ha voluto essere al fianco sia della Sambenedettese Calcio che di tutti i tifosi della città che meritano di vedere i propri colori scendere in campo. Ci auguriamo che questo sia il primo passo verso una nuova direzione positiva per la ripresa della nostra gloriosa squadra di calcio.

