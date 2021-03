Nel dettaglio, 153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di Ancona, 202 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 83 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione

AGGIORNAMENTO RICOVERATI

Invece per la prima volta dal 3 di marzo arriva un dato in controtendenza: scendono i ricoverati, sia pure di una sola unità.

Anche se il dato dei nuovi ingressi nelle ultime 24 ore fa segnare ancora una vivacità notevole, con 63 nuovi ricoverati.

Le terapie intensive sono 141 (+2), scendono bruscamente le semi-intensive (-24), salgono però i ricoveri ordinari (531, +21). Complessivamente i ricoverati sono 890 (-1).

AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 20 decessi.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Nostro commento: nonostante la zona rossa via via estesa nelle ultime settimane da alcuni comuni della provincia di Ancona alla provincia di Ancona intera, e poi Macerata e via via fino a tutta la Regione, non si evidenziano ancora cali nel numero dei contagi accertati. Nonostante ad Ancona i numeri non siano quelli della settimana scorsa, complessivamente nella Regione si evidenzia una veloce circolazione del virus diffuso con una certa omogeneità su tutto il territorio nazionale, leggermente più accentuato ad Ancona e Pesaro.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5975 tamponi: 3463 nel percorso nuove diagnosi (di cui 893 nello screening con percorso Antigenico) e 2512 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 822 (153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di Ancona, 202 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 83 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (87 casi rilevati), contatti in setting domestico (193 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (303 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati). Per altri 218 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 893 test e sono stati riscontrati 69 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.

