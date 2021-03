GROTTAMMARE – Volti noti e amici di lunga data di Grottammare raccolti in una ventina di videospot per promuovere la città nel contest Rai “Il borgo dei borghi”, che domenica prossima chiuderà la fase del voto popolare, a 15 giorni dal via lanciato da Camila Raznovich durante la trasmissione Kilimangiaro.

L’ultimo videomessaggio postato questa mattina sulla pagina Città di Grottammare è del musicista e compositore Saturnino, che elogia la dolce vita del borgo e ricorda il luogo natale di papa Sisto V con un sonetto del poeta romano Belli.

Artisti e personaggi del mondo dello spettacolo hanno sposato con generosità la causa grottammarese, realizzando appelli al voto che stanno facendo il giro d’Italia da giorni, trasportati dalla popolarità di Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Andrea Fratellini, Piero Massimo Macchini e Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, solo per citarne alcuni insieme ad altri in arrivo come Stefano Sarcinelli, Giorgio Colangeli e Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.

La gara si svolge essenzialmente sul web – alla pagina www.rai.it/borgodeiborghi – ed è questa la strada percorsa dalla Città di Grottammare nella sfida agli altri borghi più belli d’Italia, uno per ogni regione.

Domenica 4 aprile, in prima serata su Rai Tre, la conduttrice Camila Raznovich e i componenti della giuria tecnica dell’ottava edizione – Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi – sveleranno la classifica finale ed eleggeranno il borgo vincitore dell’ottava edizione.

Per votare basta essere registrati a RaiPlay. Chi non lo fosse, può farlo anche durante la procedura di voto: nel canale “Comune di Grottammare” di You Tube, è pubblicato un video tutorial sui passaggi da compiere e anche come ottenere un account RaiPlay, che è fondamentale per la registrazione effettiva della preferenza all’interno del sistema.

