MARTINSICURO – Appuntamento culturale nel Teramano.

È indetta la dodicesima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, organizzato dall’ Associazione Culturale “Il Faro” con l’alto patrocinio della regione Abruzzo, il patrocinio della provincia di Teramo, del comune di Roseto degli Abruzzi, del comune di Castelli, del comune di Notaresco e dell’Università degli Studi di Teramo UniTE.

Il concorso è aperto a tutti gli autori, italiani e stranieri, e si articola nelle seguenti otto sezioni:

Sez. A Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;

Sez. AB Sezione Speciale Poesia Breve (massimo 5 versi);

Sez. B Poesia in verso libero in lingua italiana a tema libero;

Sez. C Poesia in vernacolo a tema libero;

Sez. D Libro edito di poesia (dal 2016 al 2020);

Sez. E Racconto breve a tema libero;

Sez. F Romanzo storico edito (dal 2016 al 2020);

Sez. G Sezione Speciale Fiabe “Seconda stella a destra”;

Il materiale potrà essere inviato sia in forma cartacea che on line entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Al premio Speciale Giovani UniTE (sotto i 25 anni) la partecipazione è gratuita. Per le sezioni A – AB – B – C – E – G la partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo di 20 euro per le spese organizzative per la prima opera e di5 euro per ogni opera successiva per ciascuna delle sezioni per le quali si intende partecipare. Per partecipare alle sezioni D – F il contributo è di 30 euro per la prima opera e di 10 euro per la seconda opera per ciascuna delle sezioni per le quali si intende partecipare. Sono esenti dalla quota di partecipazione i giovani sotto i 18 anni, i diversamente abili e i detenuti.

Per la sezione A saranno corrisposti i seguenti premi:

– 1° classificato: 300 euro – prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato e motivazione;

– 2° classificato: prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato;

– 3° classificato: prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato;

Per la sezione AB il premio sarà il seguente: 200 euro – prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato e motivazione;

Per le sezioni B – C – E saranno corrisposti i seguenti premi:

– 1° classificato: 300 euro – prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato e motivazione;

– 2° classificato: 200 euro – prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato e motivazione;

– 3° classificato: 100 euro – prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato e motivazione;

– 4° classificato: prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato;

– 5° classificato: prestigioso oggetto della ceramica Castellana – attestato.

Per le sezioni D – F i premi saranno:

-1° classificato: 500 euro – prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato e motivazione;

-2° classificato: prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato;

-3° classificato: prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato.

Per la sezione G saranno consegnati i seguenti premi:

-1° classificato: 300 euro – prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato e motivazione;

-2° classificato: prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato;

-3° classificato: prestigioso oggetto della ceramica castellana – attestato.

I premi speciali saranno: il Premio speciale “Rosa d’argento” del comune di Roseto degli Abruzzi al miglior racconto sul tema sociale (motivazione); il premio speciale “Lucio Cancellieri” alla migliore poesia dialettale (prestigioso oggetto della Ceramica Castellana, motivazione); il Premio Speciale Giovani “Università degli studi di Teramo” per la poesia sotto i 25 anni ( iscrizione gratuita al 1° anno universitario UniTE valido per tutti gli indirizzi di laurea); il Premio Speciale Giovani “Università degli studi di Teramo” per la narrativa sotto i 25 anni ( iscrizione gratuita al 1° anno universitario UniTE, valido per tutti gli indirizzi di laurea). Verranno attribuiti anche altri premi da parte degli enti patrocinanti e delle associazioni partner dell’associazione “Il Faro”: “Euterpe” di Jesi (An), “I.p.lac. Insieme per la cultura” di Roma, “Magnificat” di Ancona, Pelasgo 968 Grottammare (AP), “Teramo nostra” di Teramo, Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sasso”. L’associazione attribuirà, inoltre, “Il Premio alla Carriera”e “Il Premio alla Cultura”.

La premiazione avverrà il 26 settembre 2021. Per qualsiasi informazione si può scrivere a info@associazioneilfaro.org, consultare il sito www.associazioneilfaro.org, la pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009827442755, o telefonare nelle ore pomeridiane e serali al numero 328 2576280.

