Il massimo Campionato Regionale, nonostante le polemiche causa covid, ripartirà dopo Pasqua (precisamente domenica 11 aprile o sabato 10 per chi chederà di giocare in anticipo) con 12 squadre suddivise in 2 gruppi A (dove tra le altre c’è l’Anconitana) e B (che comprende tra le altre Grottammare e Porto d’Ascoli).

ANCONA – La Lnd Marche capitanata dal nuovo Presidente Ivo Panichi ha stabilito il nuovo format per la ripartenza del Campionato d’Eccellenza.

Il comitato regionale Marche ha scelto la data della ripartenza del massimo Campionato Regionale.

La ripresa è fissata per domenica 11 (o sabato 10 per chi sceglierà l’anticipo) Aprile 2021.

Sono 12 le squadre di Eccellenza marchigiana che hanno comunicato la loro volontà di ripartire per giocarsi un posto in serie D nella prossima stagione calcistica 2021/22.

Si tratta di Anconitana, Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, GROTTAMMARE, Jesina, Montefano, PORTO D’ASCOLI, Sangiustese, Valdichienti Ponte e Vigor Senigallia.

Hanno invece deciso di non partecipare 6 società: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Marina, San Marco Servigliano Lorese, Urbania ed Urbino (che comprende anche l’ex Atletico Alma).

Le 12 squadre al via sono state divise in 2 gironi da 6 ciascuno, con gare di andata e ritorno. Le vincenti si affronterebbero per la sfida finale che determinerebbe la vittoria del campionato Regionale di Eccellenza. Non ci saranno retrocessioni.

Ecco (sotto) i 2 Gironi (A e B) da 6 squadre ciascuno:

GIRONE A: Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, Jesina, Montefano e Vigor Senigallia.

GIRONE B: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese e Valdichienti Ponte.

La vincente del girone A affronterà la seconda del girone B e viceversa con gare da 90 minuti con eventuali supplementari e rigori.

Finale unica in campo neutro.

Ora la scelta e la decisione finale spetta alla Figc nazionale. Dal Coni dovrebbe arrivare la dichiarazione di preminente interesse nazionale del campionato e poi si conosceranno i calendari.

Ricordiamo che il Campionato d’Eccellenza Marche (2020/21) era stato sospeso per covid dopo la 5a giornata del 25 ottobre 2020, con la seguente classifica:

CLASSIFICA ECCELLENZA MARCHE 2020/21 DOPO 5 GIORNATE:

Marina 10,

Vigor Senigallia * 8,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 8,

Atletico Azzurra Colli 8,

Forsempronese 8,

Atletico Gallo Colbordolo 7,

Atletico Ascoli 7,

Urbania ** 6,

Valdichienti Ponte 6,

San Marco Servigliano Lorese * 6,

Fabriano Cerreto 5,

Anconitana * 5,

Porto d’Ascoli 5,

Sangiustese ** 4,

Jesina * 4,

Grottammare 3,

Montefano ** 2,

Atletico Alma Urbino ** 1.

**= 2 gare in meno.

*= Una gara in meno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.