SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante questi mesi di emergenza sanitaria la scuola è stata tra i settori che più è stata messa dura prova. Proprio per sostenere gli insegnanti e i ragazzi l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha messo in campo alcune azioni per tutelare quello che più di altri è un “bene comune”.

Martedì 16 marzo ha preso il via il progetto sperimentale “Alla ricerca del benessere emotivo e relazionale ai tempi del covid: come prendersi cura di sé” che offre, alle scuole che aderiscono (la lista degli istituti partecipanti è in continuo aggiornamento), una serie di incontri on-line destinati agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli studenti delle scuole superiori.

Gli incontri, finalizzati all’implementazione del benessere emotivo e alla gestione dell’ansia, saranno tenuti da uno Psicoterapeuta/Pedagogista e saranno un momento di incontro importante e di grande supporto alla gestione del clima emotivo relazionale all’interno delle classi in un periodo così complesso.

“Il progetto – afferma l’Assessore Emanuela Carboni – nasce dal “prendersi cura” degli studenti che consumano o vivono nella scuola la loro personale e sofferta esperienza di disagio legata alla pandemia e che chiedono ai docenti, spesso in modo implicito, di rispondere e tracciare possibili strade e strategie per una “uscita di sicurezza” dalla loro insoddisfazione. Purtroppo gli insegnanti stessi, nel tentativo di porsi come “caregiver”, sono in difficoltà in quanto anche loro attraversano un periodo di grande complessità emotiva”.

Pertanto obiettivo principale di questi interventi è il sostenere insegnanti e studenti in modo che possano trovare e sperimentare nuove strade di dialogo che favoriscano il benessere emotivo e lo stare bene a scuola (seppur a distanza).

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.