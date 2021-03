CAMPLI – “Alle 12.20 di oggi una squadra del Comando di Teramo è intervenuta lungo la strada comunale per Battaglia di Campli, a seguito di un grave incidente avvenuto con un mezzo agricolo”.

Si apre così la tragica nota stampa diffusa dai Vigili del Fuoco teramani il 18 marzo: “Il trattore coinvolto, di marca Carrara, condotto da un uomo di 60 anni del posto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Campli, è saltato dalla scarpata per poi ribaltarsi sulla sottostante strada comunale asfaltata. Il conducente, un 60enne del posto, è stato sbalzato dal sedile di guida ed è rimasto schiacciato sotto al mezzo agricolo”.

“Il medico del 118 di Teramo, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta ai gravi traumi subiti – si legge nella nota – I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore per poi rimetterlo in strada sulle quattro ruote ai fini del successivo recupero. Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Magistrato di turno, si provvederà alla rimozione del corpo”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.