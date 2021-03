Una nota dei titolari della struttura alberghiera a Grottammare, apparsa nel sito della Golden Talent ma rimossa dopo i nostri servizi: “Mai avuto contatti con le persone ivi indicate, o con società a loro riconducibili, riguardanti presunti incarichi di intermediazione immobiliare per la compravendita della menzionata struttura alberghiera”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Mario Pianese in merito all’Hotel Marconi di Grottammare. Confermiamo tra l’altro quanto riportato nella nota: a seguito del nostro servizio nella pagina della Golden Talent è scomparso il riferimento all’Hotel Marconi che abbiamo illustrato nei nostri servizi.

Con riferimento al contenuto degli articoli “Samb tra Serafino e Dae Jung-famiglia Rico: ecco i progetti e gli affari tra Florida, Sudamerica e Riviera delle Palme”, “Serafino si fa da parte, alla Samb comincia l’era di Kim Dae Jung. In arrivo i pagamenti” e dei relativi video, del 16 marzo 2021, a firma e cura di Pier Paolo Flammini, inseriti nella sezione Samb Today del Vostro Quotidiano Online, la società Marconi Hotel Srl, proprietaria della struttura alberghiera “Hotel Marconi”, sita in Grottammare, tiene a precisare, per il mio tramite, di non avere mai avuto contatti con le persone ivi indicate, o con società a loro riconducibili, riguardanti presunti incarichi di intermediazione immobiliare per la compravendita della menzionata struttura alberghiera.

La Marconi Hotel Srl precisa altresì di non essere al corrente dell’inserimento della struttura alberghiera “Hotel Marconi” tra le proposte immobiliari presenti sul sito Golden-Talent.com, dove peraltro tale immobile non appare più recensito.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.