ASCOLI PICENO – “Sono davvero emozionato. Per la giornata nazionale del ricordo delle vittime del Covid, sta per essere divulgata la versione integrale (su Rai1 alle 9.40 di oggi 18 marzo) di un cortometraggio che è un tuffo al cuore. Vi lascio qui una anteprima.

Si intitola Io sono…Italia”.

Così il musicista ascolano Giovanni Allevi in una nota diffusa il 18 marzo: “Sulla musica del mio nuovo brano per pianoforte ‘Kiss me again’, sfileranno le immagini più intense della nostra storia e le parole ispirate di Mauro Berruto, interpretate da importanti voci del cinema italiano. Un’opera collettiva fatta solo per amore, che ci rende consapevoli della nostra forza, e che spero possa infondere a tutti coraggio”.

Per guardare il video, clicca qui.

