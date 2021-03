In Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 18 marzo.

Poco prima delle 7.30 incidente a San Benedetto sulla Statale 16 per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Una persona, uno scooterista, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Rallentamenti ma circolazione non interrotta.

