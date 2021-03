SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco al lavoro in Riviera il 17 marzo.

Poco prima delle 13 intervento dei pompieri a Porto d’Ascoli, in zona Agraria, per un principio d’incendio in uno scantinato.

Nel primo pomeriggio, invece, Vigili del Fuoco impegnati a San Benedetto in zona Torrione per un principio d’incendio in un balcone di un’abitazione.

In entrambi i casi interventi tempestivi dei pompieri, non ci sono state per fortuna conseguenze gravi.

