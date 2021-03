La partita con Camerano Under 19 in programma sabato è slittata all’1 aprile a causa dei lavori al palazzetto di via Colle Gioioso non ancora conclusi

MONTEPRANDONE – Rinviato l’esordio casalingo dell’Handball Club Monteprandone. La partita della Serie B con Camerano Under 19 in programma sabato è slittata all’1 aprile. Motivo: i lavori al palazzetto di via Colle Gioioso non sono ancora conclusi. Dopo il rifacimento del tetto, si sta procedendo con la messa in posa del parquet: il rinnovato palas dovrebbe essere pronto per la fine del mese.

Rinviata, intanto, anche la sfida del 24 marzo dell’Under 17, contro Chiaravalle. Verrà recuperata il 22 aprile. “Ci dispiace non poter far debuttare al Colle Gioioso i nostri ragazzi. Speriamo di tornare quanto prima nella nostra casa. L’esilio dal palas ci sta pesando, e non poco” – è il commento del vicepresidente Pierpaolo Romandini.

