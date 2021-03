PORTO SANT’ELPIDIO – È Volley Mania a Porto San Giorgio e a Porto Sant’Elpidio, grazie alle gesta della De Mitri-Energia 4.0, capolista imbattuta del proprio girone di serie B2, ma anche per tutta l’attività di base messa in atto. Volley Angels Project, infatti, è stata a lungo l’unica società sportiva a continuare l’attività, nel pieno rispetto delle regole, che ha promosso attività anche gratuite all’aperto per bambini (opera di grande valore sociale) e che sta ottenendo grandi risultati, aspettando con ottimismo l’inizio dei campionati giovanili.

C’è solo da immaginare, quindi, l’effetto che avrebbe avuto tutto questo darsi da fare in tempi normali. Tutte queste attività avrebbero rappresentato una vera esplosione di entusiasmo e di contagiosità verso il mondo giovanile. Cosa che è stata reinventata con le dirette su Facebook e su Radiostudio 7, canale 611 e attraverso la condivisione delle dirette sui social su almeno 50 gruppi locali regionali e di pallavolo in Italia e all’estero, con numeri importanti di contatti.

Un dinamismo trascinante che sta coinvolgendo famiglie, ragazze e aziende attorno ad un progetto a lungo raggio, che non ha intenzione di fermarsi. Si sta prospettando, infatti, una stagione incredibilmente intensa, che si chiuderà con gli ultimi impegni agonistici a fine luglio e che poi riprenderà dopo solo tre settimane con un camp giovanile di ampio respiro. E siccome organizzazione e programmazione fanno parte del DNA della società del direttore sportivo Fulvio Taffoni, si sta già progettando l’inizio della prossima stagione.

