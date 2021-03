SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le previsioni in provincia di Ascoli nei prossimi giorni.

San Benedetto del Tronto: oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore, la temperatura massima registrata sarà di 12.3°C, la minima di 5.1°C. Giovedì 18 marzo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C. Venerdì 19 marzo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C.

Ascoli Piceno: oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 12.6°C, la minima di 3.3°C. Giovedì 18 marzo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C. Venerdì 19 marzo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.