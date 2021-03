Chissà perché, non certamente perché è venuta a mancare la necessità come dimostrano le cronache di tutti i giorni. Ne abbiamo parlato con Roberto Giobbi e Mario Neroni del Pd. Lo faremo anche con l’assessore Saltamartini della Lega

SAN BENEDETTO – La Regione Marche se ne sta strafregando della Sanità picena. Eppure sei mesi fa in campagna elettorale gli attuali rappresentanti eletti a settembre sembravano aver scoperto le soluzioni di tutti i mali della Sanità Picena: due ospedali di Primo Livello, azienda sanitaria eccetera.

Dopo il presente incontro ne abbiamo in programma un altro con l’assessore della Regione Marche, Filippo Saltamartini. A dir la verità avrei preferito farlo con Guido Castelli che, nella campagna elettorale dello scorso autunno, era stato il più “spregiudicato” nelle promesse per i cittadini ascolani, sambenedettesi e dintorni. Purtroppo l’avvocato originario di Offida ed ex sindaco di Ascoli ha preferito… cambiare assessorato. Chissà perché!?

Preghiamo comunque sia lui che Saltamartini di ascoltare quanto è stato detto qui, in un incontro in modalità remota, tra il sottoscritto e i due esponenti del Partito Democratico sambenedettese.

