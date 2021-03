GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Luciano Violante per “Le giornate della Partecipazione” nel prossimo appuntamento di venerdì 19 marzo.

Docente universitario, ex magistrato e parlamentare, già presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 200, Violante presenterà il libro “Democrazie senza memoria”, per una riflessione su come evolvono i processi di crisi nelle democrazie – sistema in cui oggi vive solo il 40% della popolazione mondiale – quando manca la rielaborazione del passato.

L’iniziativa si svolgerà in diretta streaming, dalle ore 18.30, in collegamento dalle pagine Facebook Città di Grottammare e Radio Incredibile o dal canale YouTube di Radio Incredibile, che curerà la messa in onda.

“E’ necessaria una nuova cultura politica per sostenere la democrazia. C’è differenza tra crisi e passaggi. La crisi segna un declino, il passaggio segna una trasformazione. Ma la distinzione non è fondata su automatismi. Se assistiamo inerti e senza memoria ai processi che si svolgono sotto i nostri occhi, il declino della democrazia sarà inevitabile”.

“Le Giornate della partecipazione” è una rassegna incentrata sui temi della democrazia, della politica e della partecipazione, organizzata dalla Città di Grottammare, in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.

Hanno preso parte a questa edizione anche: Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Marco Revelli, Michela Mercuri e Paolo di Giannantonio.

Le videoregistrazioni degli incontri sono archiviati e sempre disponibili nel canale YouTube di Radio Incredibile.

