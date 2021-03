Daremo notizia in diretta della trattativa in corso, di quello che sta avvenendo e sentiremo i principali protagonisti della situazione in casa rossoblu

Durante la puntata anche importanti novità sui lavori del manto erboso del Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una puntata speciale di Scienziati nel Pallone, l’approfondimento settimanale di Riviera Oggi, abitualmente il lunedì alle 18.30 ma quest’oggi, in via eccezionale, alla stessa ora ma di mercoledì.

Il motivo, ovviamente, sono le notizie e le novità inerenti la situazione societaria della Samb Calcio, con il passaggio delle quote tra Domenico Serafino e Kim Dae Jung. Un accordo formale c’è stato ma gli avvocati Fabrizio Acronzio per Kim Dae Jung e Flavia Tortorella per Serafino si incontreranno nelle prime ore del pomeriggio per definire tutti i dettagli.

Considerata la fluidità della situazione, cercheremo di avere in diretta i principali protagonisti della vicenda per tutti gli aggiornamenti possibili a quell’ora. Comunicheremo gli ospiti annunciati al momento dell’avvio della nostra trasmissione.

Messaggi commentando questo articolo o al numero 3289519554.

Sotto gli ultimi articoli sulla vicenda.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.