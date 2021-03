SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Giovedì 18 marzo sarà ospite lo scrittore Luca Ammirati dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: Xl, edizione inverno-primavera 2020/2021”. Conversa con l’autore Gioia Palanca.

Diretta sulle pagine Facebook e sul canale YouTube de “I Luoghi della Scrittura” dalle 18.30.

Luca Ammirati presenta il suo ultimo libro “L’inizio di ogni cosa” (Sperling & Kupfer).

Dopo “Se i pesci guardassero le stelle” l’autore torna con una storia romantica costellata da incipit di famosi capolavori della letteratura.

Tommaso credeva di avere dei punti fermi nella vita: il tranquillo lavoro come professore di liceo; una compagna su cui contare, Irene; i suoi romanzi preferiti, di cui ama trascrivere gli incipit sulla Moleskine arancione che porta sempre con sé. Una sera, a una festa, la sospetta confidenza tra Irene e un nuovo collega e il logorante litigio che ne segue fanno vacillare ogni sua certezza. Quando la mattina dopo lei parte per un viaggio di lavoro, Tommaso rimane da solo a Sanremo, in preda ai dubbi sul loro rapporto, su se stesso e la sua vita. “Solo accettando il nostro passato possiamo camminare verso il futuro: come dopo un terremoto, quando qualcosa finisce, è lì che tutto comincia, che è il momento di scrivere un nuovo inizio.”

