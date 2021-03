I dati ufficiali della Regione e quelli elaborati dall’informatico sambenedettese Simone Vellei presentano un quadro preoccupante per il capoluogo marchigiano

ANCONA – Ci avvaliamo dei grafici elaborati da Simone Vellei ex studente del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto e informatico attualmente Cloud Project Manager presso Inim, per riportare i dati relativi all’andamento dei positivi da Covid- 19 ad Ancona, al numero di persone in quarantena e all’indice Rt 1 stimato sempre nella città di Ancona.

Porgendo un occhio anche ai dati rilasciati dalla Regione Marche, in aggiunta all’elaborazione di Vellei, la situazione nel capoluogo, si sta avvicinando sempre più a quello che si potrebbe definire un “picco” dei contagi. In particolare nell’ultima settimana, dopo una lieve diminuzione dei casi, pur sempre elevanti, si è riscontrato un aumento graduale dei contagiati.

Attualmente, 1053 sono i positivi e 1435 le persone in quarantena.

Nell’elenco seguente, a partire dal 15 marzo, i dati al 10 marzo, 6 marzo, 2 marzo, 28, 25 e al 23 febbraio.

Ancona 1053, 1003, 952, 903, 814, 779, 736

