SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha posizionato e resi operativi nel centro sociale Primavera due box con interfono che permettono di far incontrare ospiti e familiari in massima sicurezza.

Ciascuna cabina è costituita da una struttura trasparente, dotata di impianto audio, che permette all’anziano di sedersi comodamente, parlare e vedere il famigliare senza rischi: è una soluzione ideale che si aggiunge alla possibilità che offre il Centro sociale Primavera di far accedere i parenti da ingressi secondari senza entrare in contatto con gli operatori.

Purtroppo tra le conseguenze della pandemia c’è stata l’interruzione degli incontri tra gli ospiti delle residenze assistenziali e i parenti, un vincolo che ha reso molto più difficile e povera la vita di queste persone. Il Centro “Primavera”, almeno nella prima fase, non ha fatto eccezione: poi fortunatamente è arrivata la vaccinazione ma i rischi, seppur minimi, persistono.

Da qui, la scelta di installare le cabine: “Abbiamo ritenuto necessario – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni – dotare il Centro Sociale Primavera di queste due strutture per favorire gli incontri tra ospiti e parenti in sicurezza, abbattendo anche i residui rischi di contagio, per dare un segnale di vicinanza alle famiglie e far sentire meno soli gli anziani che vivono nella struttura. Appena usciremo dalla cosiddetta zona rossa, gli utenti potranno riabbracciare, seppur non fisicamente, i propri familiari”.

Va aggiunto che il Centro sociale “Primavera” sta adottando un apposito regolamento che disciplinerà l’accesso: tra le misure che saranno previste in attuazione da quanto stabilito dal Ministero della Salute ci sarà l’esecuzione di test antigenici rapidi a coloro che si recano a far visita agli assistiti. In questo modo, si supereranno i limiti previsti dall’ultimo Dpcm del 2 marzo 2021 che prevede che l’accesso alle strutture residenziali per anziani siano limitate ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni.

