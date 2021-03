Ricostruiamo le relazioni tra l’attuale proprietario della Samb e il socio coreano e con Fernando e Kishor Rico. Non solo Samb ma anche l’avvio di relazioni turistiche e immobiliari tra San Benedetto e gli Usa, con la SambAcademy come strumento. Ma di chi sono i progetti? E le risorse per gli investimenti? Si profila un braccio di ferro tra Serafino e gli americani, questi ultimi uniti da un’amicizia solida che dura da anni? GUARDA IL VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quali sono le relazioni tra l’attuale presidente della Samb Domenico Serafino e il suo socio Kim Dae Jung?

Qual è il percorso che conduce la Samb a Serafino e quindi in Florida, da Kim Dae Jung e alla famiglia Rico, col padre Fernando e il figlio Kishor?

Cosa prevede la Golden Talent International?

Nel video mostriamo le relazioni esistenti tra i soci della Sudaires Srl (Serafino e Dae Jung) e quelle con Kishor e Fernando Rico, con un progetto inerente la Samb Calcio che può definirsi innovativo, per la gestione imprenditoriale, nella sua concezione almeno nel panorama italiano. La famiglia Rico infatti ha già stretto importanti accordi di intermediazione immobiliare nella Riviera delle Palme verso il mercato americano e della Florida.

Innovativo ma da verificare se la progettualità e le competenze, oltre che le risorse finanziarie per gli investimenti iniziali, spettano – e in che parti – a Domenico Serafino o al gruppo Dae Jung – Rico: questi ultimi si conoscono da anni e vivono in rapporto di stretta amicizia e condivisione non solo di progetti economici ma anche ideale e culturale.

L’unico passaggio in cui abbiamo usato il condizionale per assenza di documenti certi è quello relativo alle azioni detenute attualmente da Kim Dae Jung nella Beyond Meat: sicuramente meno di quelle detenute nel luglio 2019 ma non sappiamo se azzerate o liquidate e per quale somma.

