Ricostruiamo le relazioni tra l'attuale proprietario della Samb e il socio coreano e con Fernando e Kishor Rico. Non solo Samb ma anche l'avvio di relazioni turistiche e immobiliari tra San Benedetto e gli Usa, con la SambAcademy come strumento. Ma di chi sono i progetti? E le risorse per gli investimenti? Si profila un braccio di ferro tra Serafino e gli americani, questi ultimi uniti da un'amicizia solida che dura da anni?

L’unico passaggio in cui abbiamo usato il condizionale per assenza di documenti certi è quello relativo alle azioni detenute attualmente da Kim Dae Jung nella Beyond Meat: sicuramente meno di quelle detenute nel luglio 2019 ma non sappiamo se azzerate o liquidate e per quale somma.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito il testo di accompagnamento del video con il quale abbiamo ricostruito le relazioni tra Domenico Serafino, presidente della Samb, il suo socio Kim Dae Jung, residente in Florida, la famiglia Rico titolare della Golden Talent International.

Rispetto al video abbiamo aggiunto ulteriori aggiornamenti sulle attività di Kim Dae Jung.

La Sambenedettese Calcio è stata acquistata nel giugno 2020 dalla Sudaires Srl, che ha pagato 500 mila euro per il titolo sportivo.

La Sudaires Srl è stata fondata nel giugno 2019 da Domenico Serafino, e ha sede a Milano, nella sede della Zanetti Studios Srl, in Porta Ticinese. Serafino ha il 69,5% delle quote, il figlio Francesco lo 0,5% e il restante 30% è di Kim Dae Jung, coreano residente da anni negli Stati Uniti, precisamente in Florida. Nell’oggetto sociale della Sudaires si fa riferimento allo sfruttamento dei diritti di immagine e nome di sportivi professionisti, della loro comunicazione social, produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo, gestione comunicazione aziendale con personaggi noti, organizzazione eventi sportivi e di spettacolo.

Nel settembre 2019 la Sudaires Srl ha acquistato la maggioranza delle quote del Bangor City Football Club, gloriosa e storica società calcistica di Bangor, in Galles, attualmente militante nella seconda serie gallese. La Sudaires Srl ha acquisito il 60% delle quote del club gallese. Nel bilancio della Sudaires, a fine 2019, si rileva un flusso di crediti verso il Bangor City per 328.149 euro, mentre i soci hanno ricapitalizzato la Sudaires per 546.286 euro.

Kim Dae Jung ha 50 anni risiede ad High Springs in Florida. Al momento è proprietario di 11 imprese negli Stati Uniti, ma qui torneremo dopo. Dae Jung era attivo nel settore della ristorazione vegana già nei decenni scorsi, ad esempio con il ristorante Java Green Cafè, aperto a Washington D.C. e molto apprezzato dal pubblico, ma poi chiuso nel 2012.

Dae Jung tuttavia resta nel settore vegano ed è tra i fondatori di Beyond Meat, azienda quotata a Wall Street che nel giro di pochi anni è diventata leader del proprio settore con un incremento massimo dell’859% della quotazione iniziale. Tanto che attualmente posseggono importanti quote azionarie multinazionali finanziarie come Blackrock, Jp Morgan, Morgan Stanley o Goldman Sachs, oltre ad aver attirato l’interesse di Bill Gates o Leonardo Di Caprio.

Kim Dae Jung aveva nel luglio 2019 260.039 azioni della Beyond Meat, quando ogni azione valeva 160,68 dollari, per un totale di valore massimo di 41.783.066 dollari. Attualmente non ci risulta che possegga direttamente tali quote da alcuni siti specializzati americani che abbiamo consultato, in tutto o in parte, anche se non possiamo escludere che possegga parte di queste o altre azioni attraverso società di sua proprietà. Nel caso se ne sia liberato, potrebbe aver realizzato una ingente fortuna in termini di liquidità.

Ad ogni modo la liquidità eventuale Dae Jung sembra l’abbia investita. Oltre che nel Bangor e nella Samb nel mondo del calcio, tramite la sua partecipazione alla Sudaires, negli Stati Uniti Dae Jung è proprietario di 11 aziende:

High Spring Ecoville, fondata nel 2019, di cui è manager;

Radiant Life Ecoville, fondata nel 2019, di cui è manager;

Radiant Life World, fondata nel 2018, di cui è presidente;

Radiant World, fondata nel 2020, di cui è presidente;

Spring Life, fondata nel 2020, di cui è presidente;

Hilife Project, fondata nel 2020, di cui è presidente;

Healty Cosmos, fondata nel 2018, di cui è presidente;

Simple & Good, fondata nel 2018, di cui è presidente e ha per socio Koshir Rico.

Inoltre, assieme al socio Karl Spain, possiede società Florida di cui è manager, Karl Spain 61 anni, è un progettista:

Rv Ecoville Florida fondata nel 2020, manager;

Dae Jung Kim Lcc, fondata nel 2020, manager;

Fuel Food Park Lcc, fondata nel 2020, manager.

Radiant Life Ecoville è un ecovillaggio dove tra l’altro si consumano i prodotti Radiant Life, si trova a High Springs in Florida città dove vive Kim Dae Jung, contea di Alachua, una cittadina di 10 mila abitanti.

In diverse delle società di Dae Jung (ad esempio Radiant Life Ecoville e Hilife Project) vi è la figuradell’agente Josè Ignacio Moreno, avvocato immobiliarista di origine colombiana ma residente negli Stati Uniti fin da bambino.

Non è semplice capire quale siano i dati contabili o le attività precise di diverse di queste società, che potrebbero essere caratterizzate dall’azione di intermediazione finanziaria e immobiliare e non di una vera e propria azione di produzione o commerciale. Ad esempio nel mese di febbraio scorso ad High Springs è stata inaugurata la gestione del Pink Flamingo Diner, un ristorante molto rinomato acquistato nel 2020. Sicuramente la proprietà del ristorante ricade in una delle società di Dae Jung, forse l’omonima Dae Jung Kim Lcc.

Così come di recente avrebbe acquistato l’RV Park a Gilchrist County, un villaggio naturalistico, sempre in Florida. Si tratta di un parco di 120 acri, con 374 punti di attrazione come piscine, 12 “case dell’acqua”, giochi, negozi e paninoteche, uno spazio per rappresentazioni.

La società più attiva a livello pubblico è la Simple & Good: ha un suo sito ufficiale, produzione e vendita di confezioni alimentari vegane di alta qualità, con tre marchi registrati, con socio Kishor Rico. La pagina Facebook della Simple & Good tuttavia non viene aggiornata praticamente da un anno, ad eccezione di un post dello scorso dicembre.

Tutte le società hanno un indirizzo nello stesso stabile, ad Alachua, cittadina della Florida di diecimila abitanti, lungo la Highway, indirizzo 441.

Concentriamoci su Simple & Good.

Perché Kishor Rico, 34 anni, è un musicista il quale vive ad Alachua, dove vive anche il padre Fernando Rico, 56 anni, nato a Bogotà, in Colombia, ma da tempo negli Stati Uniti, anche lui ad Alachua, dove lavora come agente immobiliare.

I Rico sono stati a San Benedetto per diverse settimane tra settembre e ottobre, manifestando disapprovazione per alcuni investimenti decisi da Serafino e per alcuni contratti pesanti a calciatori e dirigenti.

I Rico condividono con Kim Dae Jung non solo la comune attività alla Simple & Good e, come si vedrà, interessi legati alla Samb e alla Riviera delle Palme, ma anche quella che sembra una sincera e datata amicizia con una condivisione di interessi personali. Esistono foto e video che ritraggono Kim e Kishor assieme già nel 2011, ad esempio.

Oltre alla Simple & Good, Kishor Rico è attivo in altre tre aziende: la Our Future Hope Inc, la Mayapuris Llc, che gestisce i diritti di un gruppo musicale di musica indiana di cui Rico è collaboratore, e – ed arriviamo a noi – la Golden Talent International, di cui Kishor è presidente e il padre Fernando vicepresidente (unica società dove ha quote).

Anche la Golden Talent International ha sede ad Alachua. La mission è quella di trovare giovani talenti del calcio in tutto il mondo: “Dove i tuoi sogni diventano una possibilità” è lo slogan.

Tre sono le società affiliate: “Inter Academy”, già in collaborazione con il Bangor City, il Club Samba per la Samb Calcio e il Bangor City.

Proprio alla “Samba” viene dedicato un approfondimento particolare, con la “SambAcademy International”. SambAcademy sarà aperta a breve in Florida, proprio nella primavera 2021, con tanto di sito www.sambacademy.com: “We are an official partner of Club Sambenedettese famously known as CLUB SAMBA and will be opening an Academy in Spring of 2021 in the USA. This professional Italian soccer team has a profound history and we feel proud that we will be able to share its legacy in the USA and around the world”.

Nella sezione G.O.L.D. si fa riferimento alle opportunità “extra campo di gioco” che si hanno grazie all’affiliazione. L’attuale “focus” aziendale è San Benedetto, presentata con il video promozionale di Cagnetti e Impiglia. Si fa riferimento alle strette relazioni tra il club e l’Amministrazione Comunale, per cui si solleticano molte opzioni per acquisizioni di terreni, case, appartamenti, lo sviluppo di progetti.

San Benedetto Del Tronto is a picturesque beach town on the North East coast of Italy, hugging the Adriatic Sea. This small town is peaceful and filled with enthusiasm for their football club, S.S.Sambenedettese Calcio.

Due to our strong relationship with the Club’s President and the council of the city, many options to acquire land, house, apartments, developmental projects and the likes are available.

La sezione Gold ha anche un “portofolio”, nel quale sono inserite, al momento, Villa Vinci – Boccabianca di Cupra, con descrizioni puntuali, video e fotogallery, e una introduzione: “Gli attuali proprietari hanno deciso di vendere e noi abbiamo il privilegio di rappresentarli”. The current owners are deciding to sell this property and we have the privilege of representing them.

“Questa opportunità è non solo che questo posto speciale non potrà essere replicato, ma il permesso dato dal Comune di sviluppare questa proprietà. Il progetto iniziale per 150-200 appartamenti è già stato accettato dal Comune e dalla città. Contattateci”.

Stesso discorso per l’Hotel Marconi di Grottammare, per il quale tuttavia abbiamo ricevuto una nota della proprietà. La struttura è stata rimossa dal sito della Golden Talent.

Inoltre viene posta enfasi sulla possibilità di acquistare stabilimenti balneari, “Chalet on the Beach”.

Ci sono poi dei “profili” di calciatori affiliati.

Didier Delgago, classe 1992, gioca con l’Indipendiente Medellin.

Krishna Kirtan Miranda Garcia, 21enne di Santo Domingo, dell’Atletico Pantoja.

Leandro Rojas, classe 1998, portiere del Talento y Vida Medellin Antioquia.

Nicolas Ayr, argentino, classe 1982, ex Aldosvi, società di Mar del Plata, città gemellata con San Benedetto.

