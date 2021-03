GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

Il progetto teatrale de “I Nosocomici” e l’Associazione “Xmano”, trasformatosi in un video di 90 minuti per ottemperare alle attuali disposizioni anti-Covid, procede a pieno ritmo nonostante il periodo particolare.

Il filmato vuole riproporre le parti più significative del film omonimo di Luigi Magni, “State buoni se potete” (anno 1983 – vincitore di 2 David di Donatello) basato sulla storia di San Filippo Neri, arrangiato dal regista Franco Di Pancrazio e messo in scena dalla Compagnia Teatrale grottammarese I Nosocomici, che questa volta non reciteranno da soli ma insieme ai ragazzi dell’Associazione Xmano di San Benedetto del Tronto, ad altri giovani interpreti e ad attori che fanno parte di altri gruppi teatrali della nostra zona. Il tutto, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

“Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena che ha fornito i locali per la costruzione dell’imponente scenografia principale ambientata in una piazza romana della seconda metà del Cinquecento – fanno sapere gli organizzatroi – Grande attesa per la messa in scena di questa opera che vedrà esibire sul palco del teatro delle Energie di Grottammare questo nutrito gruppo, anche per dare un tangibile esempio di ripresa per il 2021. L’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare è onorata di dare il suo contributo a questa lodevole iniziativa”.

