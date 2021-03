SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Recuperati grazie all’Inner Wheel i documenti dell’archivio dell’ospedale sambenedettese.

Giovedì 18 marzo, con inizio alle ore 17.30, sulla piattaforma Google Meet al seguente indirizzo meet.google.com/ref-hmyt-wyz, ci sarà l’incontro di presentazione dell’operazione di restauro degli antichi documenti dell’archivio dell’ospedale “Madonna del Soccorso” portata a termine grazie al contributo delle socie dell’Inner Wheel di San Benedetto del Tronto – Distretto 209 (associazione femminile strettamente legata al Rotary di cui condivide ideali, finalità e obiettivi) e ora custoditi presso l’Archivio storico comunale di Palazzo Piacentini.

Si tratta di documentazione sciolta e di registri che vanno dalla seconda metà dell’800 alla seconda metà del ‘900 che restituiscono memorie e scritti relativi all’erezione e alla gestione del vecchio ospedale di via Pizzi (già via della Chiesa Nuova), realizzato dietro lascito testamentario di Padre Gioacchino Pizzi, proto – parroco della Chiesa della Madonna della Marina.

“Durante il lockdown di un anno fa – spiega l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri- d’intesa con l’Inner Wheel di San Benedetto del Tronto avviammo le procedure per il recupero e la valorizzazione della documentazione del vecchio ospedale. Allora pensammo che la cultura non poteva arrendersi alla pandemia e alle sue conseguenze, e lo pensiamo ancora oggi che siamo costretti a rivivere quell’esperienza. Le difficoltà non sono certo minori, ma dobbiamo essere consapevoli che nel passato i nostri antenati hanno dovuto vivere situazioni ben più drammatiche. Leggere questa documentazione è illuminante in tal senso perché ci dà la portata della fragilità umana rispetto a catastrofi più grandi di tutti noi: in quelle carte si respira il nostro stesso patema, le nostre stesse ansie, ad esempio rispetto alle ondate coleriche o alla spagnola”.

Conclude l’assessore Ruggieri: “Sono molto soddisfatta del lavoro realizzato dalle sapienti mani del rilegatore Gianluigi Cigno della Legatoria Le Point e ringrazio l’Inner Wheel di San Benedetto del Tronto e le socie tutte che, per la seconda volta, hanno deciso di destinare fondi propri per il recupero di testimonianze così preziose della nostra storia cittadina”.

“Il recupero della documentazione dell’Archivio dell’Ospedale Madonna del Soccorso è l’ultimo tassello di un’articolata operazione di salvaguardia e valorizzazione avviata nel 2017 quando iniziarono i lavori di nuova legatura, restauro, salvaguardia e valorizzazione di registri e documenti della nostra città che risentivano degli effetti del tempo. Nel marzo 2019, infatti, sempre l’Inner Wheel finanziò il restauro del registro delle delibere consigliari che va dal 1783 al 1805″ si legge in una nota diffusa dal Comune.

