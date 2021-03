SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una elaborazione grafica di Simone Vellei, ex studente del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto e informatico attualmente Cloud Project Manager presso Inim, in merito all’andamento dei positivi da Covid-19 a San Benedetto, al numero delle persone in quarantena e all’andamento stimato dell’indice Rt 1 sempre a San Benedetto.

Come dimostrano anche i dati diffusi dalla Regione Marche, oltre al grafico di Vellei, l’andamento dell’epidemia sembra stia raggiungendo un possibile picco, anche se la tendenza resta ancora all’aumento dei casi, pur con andamento più rallentato rispetto alle scorse settimane.

387 le persone attualmente positive, 528 in quarantena al 15 marzo.

Nell’elenco seguente, a partire dal 15 marzo, i dati al 10 marzo, 6 marzo, 2 marzo, 28, 25 e al 23 febbraio.

San Benedetto 387, 367, 316, 254, 243, 211, 172

