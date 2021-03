Una puntata particolare incentrata su tutto il calcio marchigiano di serie C e sull’attesa di quello che dirà il presidente della Samb mercoledì prossimo. In collegamento il giornalista pesarese Nicola Del Prete. Replica mercoledì alle 17 su 7Gold, canale 13

SAN BENEDETTO – Ecco la consueta trasmissione settimanale che ha come argomento principale il derby dei due confini. In collegamento il giornalista pesarese di Italpress, Nicola Del Prete.

Non mancheranno i commenti sulle altre gare che hanno visto protagoniste Fermana, Fano e Matelica. Anche l’attualità, che sta tenendo in ansia l’intera tifoseria rossoblu e quindi il caso stipendi (in attesa delle parole di Domenico Serafino), è stato trattato dai nostri ospiti in studio.

Appuntamento a mercoledì prossimo.

Ricordiamo che la gara casalinga con il Ravenna è stata rinviata a data da destinarsi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.