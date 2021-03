TERAMO – “Stasera, 15 marzo, intorno alle 19. 45, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta al chilometro 345 dell’Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Nord, a seguito di un incidente stradale avvenuto in prossimità del ponte sul fiume Vomano nel comune di Pineto”.

Così dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in una nota diffusa il 15 marzo: “Dai primi accertamenti sembrerebbe che il rimorchio di un camion adibito al trasporto di conigli da allevamento si è sganciato dalla motrice e dopo aver impattato contro le barriere New Jersey, si è ribaltato mettendosi di traverso sull’autostrada. Subito dopo è sopraggiunta una Ford Fiesta che si è scontrata con il rimorchio ed è stata immediatamente travolta da un articolato che trasporta materiale ferroso da riciclare”.

“L’uomo alla guida della Fiesta ha riportato traumi apparentemente non gravi ed è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’intervento è stata inviata anche l’autogrù del Comando dei vigili del fuoco di Teramo per provvedere alla rimozione dei mezzi incidentati. I vigili del fuoco sono anche impegnati a recuperare molti conigli che vagano sull’autostrada, dopo essere usciti dalle gabbie danneggiate a causa della violenza dell’impatto. Le cause dell’incidente stradale sono in corso di approfondimento da parte della Polizia Autostradale intervenuta sul posto. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, che saranno successivamente recuperati dai carroattrezzi che stanno giungendo nel frattempo sul luogo dell’incidente – concludono dal Comando – Sul posto è arrivato da poco un altro camion idoneo per il trasporto di animali con cui recuperare i conigli trasportati dal mezzo incidentato. La carreggiata in direzione Nord dell’autostrada, è tuttora chiusa al traffico veicolare e si è formata una lunga fila di automezzi”.

