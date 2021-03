Spostamento necessario per commentare la vicina conferenza stampa annunciata dal presidente Serafino. Intanto, spazio ai commenti sull’ultima giornata di Serie C

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il tradizionale appuntamento del lunedì con Scienziati nel Pallone, la trasmissione di Riviera Oggi che si occupa di Samb e dintorni, è posticipato in via eccezionale a mercoledì prossimo. In questo modo si potranno approfondire i contenuti della conferenza stampa annunciata dal presidente Domenico Serafino proprio per mercoledì.

Ma non lasceremo soli i nostri lettori: questa sera, alle 18.30, manderemo on line una puntata speciale di “Scienziati nel Pallone“, che sarà poi visibile anche su 7 Gold, canale 13 del digitale terrestre. La puntata sarà dedicata ai risultati sportivi della domenica di Serie C.

