MONTEPRANDONE – Dalla Riviera all’entroterra.

Le riprese del Film Rai, “Digitare il codice segreto”, diretto dal regista Fabrizio Costa, si spostano in questa settimana da San Benedetto alla Villa Nicolai di Centobuchi.

Ciak in questi sette giorni nella prestigiosa location situata sulla Salaria.

Il film vede la partecipazione degli attori Neri Marcorè, Paola Minaccioni e Gabriele Cirilli tra gli altri.

Riprese e realizzazioni in pieno rispetto delle norme anti-Covid. Tamponi continui, infatti, per attori, staff e comparse per garantire la sicurezza dei ciak.

Il film, prodotto da Pepito Produzioni per Rai Fiction con il supporto di Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura, Xentek e Comune di San Benedetto, dovrebbe uscire sugli schermi televisivi nel dicembre 2021.

La fine delle riprese in Riviera è prevista per fine marzo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.