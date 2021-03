PESCARA – Ai Campionati italiani indoor di pattinaggio corsa di Pescarala Rolling Pattinatori “D. Bosica” si è piazzata seconda nella classifica di società.

Hanno concorso a questo brillante risultato le numerose medaglie conquistate dall’associazione truentina nel corso della rassegna, tra cui si segnala un altro titolo tricolore per Asja Varani (cat. Senior), questa volta nella 1000 metri.

Nella stessa disciplina, argento per Leonardo De Angelis (cat. Allievi) e Yuri Soriani (cat. Senior), quarto posto per Giosuè Neve (cat. Junior), sesto per Chiara Cognigni (cat. Allievi), ottavo per Matilde Biondi (cat. Allievi), settimo per Ilaria Cirilli (cat. Junior), ottavo per Edda Paluzzi (cat. Senior) e nono per Marco Cestarelli (cat. Allievi).

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.