SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partendo dalle squadre giovanili rivierine, Nausica Acciarri, più forte del Covid e delle difficoltà del momento, ha realizzato a sedici anni il suo sogno, meraviglioso e condiviso in ogni suo tassello.

Dopo una stagione in serie B, Nausica ha esordito in serie A1 con la prima squadra de “Il Bisonte Firenze”, nota come l’Azzurra Volley San Casciano, allenata da Marco Mencarelli, che ha guidato Nausica con le nazionali giovanili. Un obiettivo non solo raggiunto, ma anche superato con una bellissima prestazione. Nonostante la sconfitta l’8 marzo scorso contro il già retrocesso Brescia nell’ultima gara di regular season, Nausica ha realizzato per le “bisontine” ben sette punti.

Un contributo positivo che non è servito ai fini della vittoria, ma ad alimentare il futuro della Azzurra Volley, dal 2014 in pianta stabile in serie A1 e dallo stesso anno protagonista con Scandicci della “Florence volleyball region”. Due squadre con sede nella prima periferia fiorentina che stanno animando e onorando positivamente la massima serie femminile di pallavolo.

Grande soddisfazione da tutto lo staff della Samb Volley, che su Facebook ha pubblicato un post che riportiamo: “Non avevamo dubbi fin dall’inizio, e sapevamo dove saresti potuta arrivare… Grazie alla tua passione e determinazione, non tralasciando il grande lavoro della tua famiglia, sei riuscita a raggiungere un grande traguardo, che a sedici anni non è da tutti”.